Молодые активисты выйдут на уборку снега в Коломне

В условиях мощного снегопада, который шел трое суток, молодые активисты Коломны присоединились к уборке города. Добровольцы взяли лопаты и вышли расчищать от снега социально значимые объекты, помогая муниципальным службам.

29 января молодогвардейцы и активисты движения «Волонтеры Подмосковья» помогли навести порядок сразу на нескольких важных территориях — это детские игровые площадки в городских парках и скверах, общественные пространства, а также подходы к социальным учреждениям, молодежным центрам и спортивным комплексам в Коломне и Озерах.

«Добровольцы с лопатами помогают дорожным и коммунальным службам, которые на протяжении нескольких дней из-за снегопадов работают в круглосуточном режиме. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев поблагодарил волонтеров за помощь.