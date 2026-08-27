Молодую женщину с острым лейкозом спасли в МОНИКИ

Специалисты отделения клинической гематологии и иммунотерапии МОНИКИ спасли 20-летнюю девушку с редкой и агрессивной формой острого лимфобластного лейкоза. Изначально клиническая картина напоминала обычную простуду.

У пациентки воспалился шейный лимфоузел справа и поднялась температура до +38 градусов. Попытки самолечения не дали результата, а последующий трехмесячный курс антибиотиков оказался безрезультатным — узел не уменьшался.

Направление в челюстно-лицевую хирургию МОНИКИ стало поворотным моментом: анализ крови выявил патологию, после чего девушку срочно передали профильному специалисту.

Биопсия подтвердила диагноз — Т-клеточный вариант из ранних предшественников (ETP). Это одна из самых биологически сложных форм заболевания, при которой раковые клетки поразили лимфатические узлы по обе стороны диафрагмы, охватив весь организм. Данный тип лейкоза прежде считался неизлечимым, однако современные медицинские протоколы позволяют кардинально изменить прогноз.

«Путь к постановке диагноза занял около шести месяцев. Однако с момента, когда пациентка попала к нам, всего за три месяца нам удалось достичь клинико-гематологической, МОБ-негативной ремиссии. Лечение проводилось строго по протоколу: пациентке была назначена химиотерапия, а позже добавлена таргетная терапия. Также при содействии федерального центра нам удалось найти полностью совместимого донора — им стала родная сестра пациентки — и провести трансплантацию костного мозга», — пояснила врач-гематолог отделения клинической гематологии и иммунотерапии МОНИКИ Раиса Варданян.

Сегодня молодая пациентка полностью восстановилась и вернулась к полноценной здоровой жизни.