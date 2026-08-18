Молодую женщину с инсультом спасли в сосудистом центре в Красногорске

В региональный сосудистый центр Красногорской больницы доставили 30-летнюю женщину с признаками инсульта. После сильного эмоционального стресса у нее появились слабость и онемение левой стороны тела, асимметрия лица и нарушение речи.

Пациентке провели компьютерную томографию головного мозга, УЗИ сердца, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ и другие исследования. Диагностика подтвердила ишемический инсульт в области правой средней мозговой артерии.

«Не теряя ни минуты, провели системную тромболитическую терапию, а затем — локальную эндоваскулярную трансартериальную тромбоэкстракцию, то есть механически удалили тромб из средней мозговой артерии справа. После операции симптоматика полностью регрессировала», — рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова.

Женщину выписали в удовлетворительном состоянии. Она самостоятельно передвигается и может обслуживать себя. Дальнейшую реабилитацию пациентка пройдет амбулаторно.

Врачи подчеркивают, что инсульт может произойти и в молодом возрасте. Среди возможных факторов — стресс, переутомление и заболевания сосудов.

При внезапной слабости или онемении одной стороны тела, асимметрии лица, нарушениях речи и зрения либо головокружении необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше начнется лечение, тем выше вероятность избежать тяжелых последствий.