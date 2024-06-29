Молодожены в Богородском округе передали корма приюту животных

Молодожены в Богородском округе решили помочь бездомным животным. Они попросили гостей дарить вместо цветов корм для собак.

Жених с невестой решили, что если каждый из 100 гостей подарит им букет цветов, то их просто некуда будет поставить, букеты завянут на следующий день. Молодожены попросили гостей дарить им корм для собак. Многие откликнулись с пониманием.

Вскоре у ворот Ногинского муниципального приюта стояла машина с 40 мешками корма для хвостатых подопечных.

Кроме того, молодожены предложили свою бесплатную помощь в утеплении вольеров к зиме в приюте. Сотрудники и волонтеры Ногинского приюта выразили ребятам огромную благодарность за их неравнодушие и отзывчивость.