Молодожены из Электроуглей передали миллион рублей для бойцов СВО

Молодожены Даниил и Кристина из Богородского округа вместо подарков на свадьбу собрали денежную сумму для оказания помощи военным в зоне специальной военной операции. Гости на свадьбе собрали миллион рублей и передали семье погибшего бойца.

Молодожены Даниил и Кристина узнали о трагической гибели участника спецоперации из Электроуглей Сергея Шобанова. Связались с родителями Сергея и предложили им свою помощь.

«Ребята связались с моим супругом, спросили: чем мы можем помочь? Но мы ответили, что нам не нужна помощь, а что намного важнее — поддержать ребят из роты нашего сына», — поделилась мама участника СВО Елена Шобанова.

Тогда Даниил и Кристина вместо цветов и подарков на свадьбу попросили гостей подарить деньги, которые будут переведены на счtт, открытый на имя Сергея. Родные, близкие и друзья активно поддержали идею молодых супругов. Это ещё раз доказывает, что делать добро совсем несложно.

Сергей Шобанов стал участником спецоперации на Херсонском направлении в августе 2022 года, командовал ротой. В августе 2023-го он погиб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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