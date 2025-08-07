Молодоженам Подмосковья напомнили о регистрации брака на открытых площадках

В Подмосковье пары, планирующие свадьбу, могут выбрать выездную регистрацию брака. Как сообщили в Министерстве социального развития региона, на выбор есть около 80 красивых локаций — это усадьбы, дворцы, парки и галереи. Каждое место имеет свою атмосферу, а в некоторых уже даже установили декор.

Особенно популярны у молодоженов в этом году парки «Пехорка» в Балашихе, «Фабричный пруд» в Реутове, центральный парк в Мытищах, парк имени Виктора Талалихина в Подольске и парк имени Олега Степанова в Серпухове. Эти места ценят за природную красоту и особую атмосферу, которая делает свадьбу по-настоящему запоминающейся.

«Каждая пятая пара молодоженов нашего региона регистрирует брак на открытых площадках — чаще всего в парках. Мы стремимся сделать процесс регистрации брака более доступным и разнообразным. Выбор открытых площадок — это шаг навстречу современным тенденциям, когда молодожены могут сделать свою свадьбу уникальной и неповторимой», — уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выездная регистрация позволяет организовать церемонию в своем стиле и под свою концепцию, что особенно важно для тех, кто хочет сделать свадьбу особенной. Полный список мест можно найти на сайте.