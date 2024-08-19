Молодоженам из Реутова организовали выездную регистрацию на «Фабричном пруду»

Молодожены Владислав и Илона из Реутова заключили брак на выездной регистрации на «Фабричном пруду». Свадьба в живописном месте состоялась благодаря программе губернатора Андрея Воробьева «Парки Подмосковья».

Владислав и Илона владеют небольшой кофейней. Они решили провести выездную регистрацию, когда узнали, что в регионе существует проект губернатора «Парки Подмосковья». «Фабричный пруд» для молодоженов — родное место. Здесь они выгуливают собаку и катаются на велосипедах.

«Все прошло даже лучше, чем предполагали. Нас пришли поддержать друзья, и погода тоже не подвела», — рассказала Илона.

Сезон свадеб открыли в мае. Более 10 пар заключили брак на выездной регистрации в парках Реутова.

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