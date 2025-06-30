Молодоженам из Подмосковья напомнили о портале для выбора локации для свадьбы

В этом году из-за быстрого темпа жизни большинство молодоженов выбирали романтичные и спокойные места для заключения брака. Более 800 пар провели регистрации на выездных площадках Подмосковья. Об этом рассказали в Минсоцразвития МО.

«В этом году в числе самых востребованных парков для свадеб стали парки „Пехорка“, „Фабричный пруд“, Центральный парк культуры и отдыха в Мытищах, парк им. Талалихина, парк им. Степанова», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что в регионе работает платформа «Свадьба в Подмосковье». На ней будущие молодожены могут выбрать понравившуюся локацию для свадебной церемонии: парк, усадьбу, музей или дворец культуры. Всего на портале доступно более 70 локаций, о каждой из них представлена подробная информация.

Информацию о деятельности органов ЗАГС можно узнать по телефону 122 добавочный 6.