Молодой учитель физики начал работать в школе № 9 в Чехове

Педагог в четвертом поколении Иван Андреев приступил к работе в чеховской школе № 9. Он также преподает физику в недавно открытом учебном центре «Точка роста» в селе Стремилово.

Учитель рассказал, что решил пойти по стопам своей бабушки, которая преподавала физику.

«Физика мне очень нравится как предмет, она жизненная, интересная. Собственно, поэтому я взял целевой договор от школы и пошел учиться в Московский государственный областной университет», — рассказал Иван Андреев.

Молодому педагогу всего 22 года. Дети очень любят своего наставника и с радостью посещают занятия с ним. Физик признался, что преподавать в родной школе, в которой ранее учился сам, гораздо проще. Все учителя и руководство уже знакомы, а родные стены помогают справиться со всеми трудностями.