Молодой учитель физики начал работать в школе № 9 в Чехове
Педагог в четвертом поколении Иван Андреев приступил к работе в чеховской школе № 9. Он также преподает физику в недавно открытом учебном центре «Точка роста» в селе Стремилово.
Учитель рассказал, что решил пойти по стопам своей бабушки, которая преподавала физику.
«Физика мне очень нравится как предмет, она жизненная, интересная. Собственно, поэтому я взял целевой договор от школы и пошел учиться в Московский государственный областной университет», — рассказал Иван Андреев.
Молодому педагогу всего 22 года. Дети очень любят своего наставника и с радостью посещают занятия с ним. Физик признался, что преподавать в родной школе, в которой ранее учился сам, гораздо проще. Все учителя и руководство уже знакомы, а родные стены помогают справиться со всеми трудностями.
Иван Андреев оценил меры поддержки, которые позволяют таким же, как он, молодым специалистам работать в комфортных условиях.
«Мне очень нравится, что существует поддержка со стороны и Московской области, и непосредственно государства молодым учителям. Всевозможные пособия как молодому специалисту, так и сельскому учителю, потому что один день в неделю я работаю в сельской школе. За это идут дополнительные выплаты, плюс еще компенсируют коммунальные платежи», — отметил учитель.
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