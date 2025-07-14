Молодой ученый в Жуковском получил сертификат на приобретение жилья

Вручение сертификатов на приобретение жилья в рамках программы «Социальная ипотека» состоялось в Подмосковье. Одним из получателей стал инженер Научно-исследовательского центра Летно-исследовательского института имени Михаила Громова в Жуковском Максим Новиков.

Работа молодого ученого связана с подготовкой к исследованиям и испытаниями самолетов, направленными на оценку уровня шума на земле и звукового удара, что играет важную роль в минимизации воздействия на окружающую среду.

Программа «Социальная ипотека» создана для поддержки научных кадров и специалистов критически важных отраслей, способствуя их закреплению в Московской области. Проект реализуется в региона с 2016 года. За это время обладателями жилищных сертификатов стали более 800 молодых ученых и уникальных специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса.

Государство покрывает 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а также компенсирует основной долг по ипотечному кредиту в течение 10 лет. Участники программы выплачивают только проценты по займу.