Молодой ученый из Одинцова получил грант на научные исследования

Сотрудник Федерального научного центра овощеводства Илья Чеповой, который также является студентом первого курса магистратуры Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, получил грант в размере 600 тысяч рублей от ежегодного конкурса «Хеликон Наука».

«Наука увлекает меня тем, что это постоянный поиск ответов, созидание чего-то нового», — поделился Илья Чеповой.

Главная задача проекта Ильи — разработать технологию, которая ускорит процесс селекции рапса. На конкурс было подано более 200 заявок, в финал прошли 20 участников, победителями стали 9 человек, включая молодого ученого из Одинцова.

Наставником Ильи стала Елена Козарь, ученый Федерального научного центра овощеводства. Она помогла студенту структурировать информацию и подготовила его к публичной защите. Елена пояснила, что они разрабатывали технологию для быстрого отбора устойчивых к гербицидам форм растений рапса, что поможет селекционерам получать стабильно устойчивые формы.

Илья мечтает стать доктором биологических наук и планирует продолжить свои исследования в этой области.