Юный пианист из Серпухова стал лауреатом конкурса в Химках

В Химках прошел конкурс пианистов, который собрал свыше двухсот участников из Подмосковья. Среди юных участников и Добрыня Кузнецов, ученик музыкальной школы имени Алябьева.

Добрыня выступал под руководством своей преподавательницы Марины Марковой. Вместе они проделали огромную работу, чтобы достойно представить Серпухов.

На сцене музыкант впечатлил жюри выразительной игрой и глубиной исполнения. Его артистизм и техническая подготовка вызвали искренний восторг, и молодой музыкант получил звание Лауреата первой степени. Как отметила Марина Марковна, эта победа для нее важное преподавательское достижение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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