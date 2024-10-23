Молодой педагог представит Ленинский округ на всероссийском конкурсе

Участниками муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2025» стали 12 молодых учителей из школ и лицеев округа. В рамках конкурса преподаватели прошли три испытания: учебное занятие, презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» и публичное выступление. Педагог начальных классов из Молоковской школы Карина Злобина в номинации «Молодой учитель» представит Ленинский городской округ на областном этапе конкурса.

«Дети на протяжении всего этого этапа поддерживали меня, им было очень интересно. Они с нетерпением ждали подведения итогов, постоянно спрашивая о победе их учителя», — поделилась Карина Злобина.

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