Молодой педагог получил социальную поддержку в Подольске

Молодой педагог Дарья Веревкина переехала в Подольск из Республики Крым два года назад. За это время она успела стать наставником для многих учеников.

Девушка признается: она не догадывалась, что в регионе такой высокий уровень поддержки наставников. «150 тысяч единоразово выплачивают в начале работы. И за оплату аренды жилья мне ежемесячно приходит 30 тысяч рублей. Без задержек, без чего-либо — это просто чудесно. И ежемесячно в зарплату мне приходит плюс 15 тысяч рублей примерно», — поделилась Дарья.

Благодаря региональным мерам поддержки в Подмосковье устраивается работать все больше молодых учителей.

«Поддержка начинающих педагогов — один из наших приоритетов: мы создаем условия, чтобы талантливые учителя приезжали в Подольск, оставались здесь и раскрывали свой потенциал», — отметил глава округа Григорий Артамонов.