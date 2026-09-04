Молодой педагог получил социальную поддержку в Подольске

В округе непрерывно оказывают финансовую помощь молодым учителелям. В числе тех, кто получил социальную меру поддержки, оказалась учитель 16-й школы Марина Савельева.

Учитель начала работать в образовательном учреждении с прошлого года. Педагогом мечтала стать с детства. Глядя на своих наставников, Марина Савельева выбрала путь в сфере образования.

«Еще обучаясь, числилась как молодой работник и получала от государства 3 тысячи рублей в месяц к зарплате, а будучи уже молодым специалистом, сейчас получаю 6 тысяч. Также оформила компенсацию аренды жилья и получаю 30 тысяч рублей в месяц», — рассказала педагог.

В муниципалитете выстроена эффективная система поддержки и наставничества.

«Мало просто привлечь в округ молодого специалиста — принципиально важно его удержать и вырастить из него профессионала. У нас выстроена эффективная система наставничества, где опытные педагоги передают свои знания новичкам», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.