Спортивный инструктор Варвара Шумик пополнила штат детского сада в Дмитрове

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Инструктор по физической культуре Варвара Шумик начала работать в Дмитрове. Она будет вести занятия в двух детских садах округа.

Варвара занималась санным спортом и входила в состав сборной Московской области. Она окончила Внуковскую школу в Дмитрове и поступила в местный филиал университета «Дубна» по целевому набору. Этим летом выпускница вуза начала вести занятия в детских садах «Родничок» и «Золотой ключик».

«Дети меня приняли очень хорошо, им нравятся занятия физкультурой. Сейчас, летом, мы стараемся проводить их на улице. Это и эстафеты, и командные игры, а утром для всех детей и даже воспитателей — обязательная физзарядка: веселая и с музыкой», — рассказала Варвара.

В будущем молодой педагог планирует совершенствоваться в профессии и повышать квалификацию.

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