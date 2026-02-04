Молодой педагог делится впечатлениями о работе в новом корпусе гимназии

В микрорайоне 6 города Лыткарино уже пять месяцев работает новый корпус гимназии №4. Александра Голованова, молодой педагог, преподающий русский язык и литературу, рассказала о своих первых впечатлениях от работы в новом учебном заведении.

По словам молодого специалиста, ей очень нравится работать в новой школе. Александра отмечает, что опытные преподаватели-предметники поддерживают ее и помогают накопленным опытом. Они предоставляют методические разработки и личные рекомендации, что облегчает адаптацию начинающего педагога.

Государство также поддержало молодого специалиста специальной выплатой для молодых специалистов.

Новый четырехэтажный корпус гимназии рассчитан на 270 учеников. В нем есть просторный спортивный зал, актовый зал на 170 зрителей и библиотека с современной литературой и оборудованием для самостоятельного изучения материала. Школа оборудована для учеников с ограниченными возможностями, чтобы каждый мог учиться наравне с остальными.

Современные светлые кабинеты с интерактивными панелями радуют не только детей, но и учителей. Особенно впечатляют естественно-научные кабинеты для экспериментов и классы трудового обучения.