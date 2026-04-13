Молодой онколог начал работу в Сергиевом Посаде

Илья Олегович родом из Мордовии. Он получил образование в Саранском мединституте и прошел ординатуру по специальности «онкология». О своем решении переехать в Сергиев Посад доктор говорит без сомнений и сожалений. «Здесь удивительно отзывчивые люди и сложившийся коллектив профессионалов», — делится своими впечатлениями Илья Бабушкин.

Врач подчеркивает, что в онкологии важно не только виртуозно владеть методиками лечения, но и быть психологом. Семья пациента, столкнувшись с болезнью, переживает кризис, и задача доктора — вселить веру в себя и современную медицину. «Лечение находится даже в самых серьезных случаях, потому что наука непрерывно движется вперед», — говорит Илья Олегович.

Среди его приоритетных задач на будущее — развитие онкологической помощи в округе и укрепление здоровья жителей.