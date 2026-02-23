Больной раком подросток из Коломны разрабатывает приложение для реабилитации

В Коломне 13-летний Савелий Сердечнов столкнулся с тяжелым диагнозом — раком головного мозга третьей стадии. Вместо школьной жизни и общения с друзьями подросток оказался в больнице, где его ждали операции, лечение и борьба со страхом неизвестности.

Девять операций на головном мозге, химио- и лучевая терапия стали испытанием для тела и духа подростка. После одной из операций Савелий очнулся и понял, что потерял чувствительность руки и ноги. Реабилитация была долгой и изматывающей, но он продолжал бороться.

Перелом произошел, когда молодой человек осознал, что выжил не просто так. На личном опыте он понял, как важна поддержка, и решил помогать другим людям с повреждениями центральной нервной системы.

Сегодня Савелий разрабатывает приложение для реабилитации, готовит проект специализированного центра, пишет книгу и участвует в программах Фонда Константина Хабенского. Он помогает молодым людям, которые только начинают путь восстановления, и делится своим опытом в блоге.

Савелий уверен, что сила — не в отсутствии страха, а в умении двигаться дальше, даже когда страшно. Его история — пример мужества и борьбы за жизнь.