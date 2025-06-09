Молодогвардейцы в Раменском познакомились с работой депутатов

В программе участвуют молодые люди, которым уже исполнилось 18 лет. Они знакомятся с устройством системы управления в стране.

Молодогвардейцы побывали в совете депутатов и побеседовали с руководителем фракции «Единая Россия» Ниной Широковой. Депутат рассказала о деятельности народных избранников, процессе обсуждения и принятия решений, а также о важности встреч с избирателями для представителей местной власти.

В Муниципальном центре управления регионом ребята узнали, как собирают и анализируют данные по различным сферам жизни округа, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы.

Руководитель аппарата местного отделения «Молодой Гвардии» Александр Зинуков-Лепницкий поблагодарил администрацию Раменского и Нину Широкову, отметив важность проекта «ПолитЗавод».