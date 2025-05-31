Молодогвардейцы в Балашихе провели квиз для студентов ко Дню защиты детей

Под лозунгом «Успех V единстве поколений» представители «Молодой гвардии Единой России» провели для студентов в Балашихе познавательный квиз «Наш успех. Доблесть». Собравшиеся вспомнили об исторических событиях, героях России и их подвигах.

По словам руководителя «Молодой гвардии» Алексея Егорова, квиз «Наш успех. Доблесть» — это образовательное мероприятие, которое связывает подрастающее поколение с героическим прошлым предков.

«Через знание истории, через гордость за их подвиги, мы прививаем молодежи не только патриотизм, но и фундаментальные семейные ценности, такие как уважение к старшим, стремление к развитию, ответственность за будущее. Именно в этом единстве поколений и заключается истинный успех нации», — добавил Алексей Егоров.

Во время мероприятия студенты проявили живой интерес к изучению истории. Участники встречи обменивались знаниями, мнением и с энтузиазмом дискутировали друг с другом.