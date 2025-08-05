Молодогвардейцы проверили безопасность пляжа озера Бабошкино в Балашихе

В городском округе Балашиха прошел профилактический рейд по безопасности на водоемах, инициированный активными жителями города. Запрос на проведение данной акции был услышан и поддержан активистами местного отделения «Молодой Гвардии», которые совместно с представителями различных служб вышли на берег озера Бабошкино.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Добрые дела». В рейде приняли участие сотрудники территориального управления «Мособлпожспас», «Центра ГО и ЧС» и представители 1-го поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. Все они объединили усилия, чтобы повысить уровень безопасности отдыхающих на водоемах.

«Безопасность наших жителей — это наш приоритет. Мы всегда готовы прийти на помощь и внести свой вклад в обеспечение спокойствия и благополучия в нашем городе. Акция „Добрые дела“ — отличная возможность показать, что забота о людях — это наша главная ценность», — отметил руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

Цель рейда заключалась в том, чтобы напомнить отдыхающим о необходимости соблюдения правил поведения у воды и предупредить возможные происшествия. Участники акции активно раздавали информационные памятки и общались с горожанами, объясняя им основные правила безопасности на воде.