Молодогвардейцы провели рабочий день с главой Лобни

Однодневная стажировка в администрации города стала для ребят отличной возможностью ближе познакомиться с тем, как работает команда главы муниципалитета Анны Кротовой, узнать, какие задачи решаются в первую очередь, и даже предложить свои идеи по развитию округа. Рабочий день начался с общегородского совещания.

Участникам «Молодой гвардии» пришлось осмыслить огромный объем информации: благоустройство, здравоохранение, обсуждение планов на предстоящие праздники. Разобраться во всех вопросах без подготовки сложно, но отступать молодые люди не привыкли, тем более, что результаты этой работы невозможно не заметить.

«Я считаю, что благодаря нашей главе города в Лобне произошло очень много изменений в лучшую сторону. Появилось много разных интересных пространств, изменился парк. Это, безусловно, очень радует меня как жителя города. Мне приятно видеть, что во главе стоит такой человек, как Анна Владимировна», — поделился студент РГГУ Данила Сафонов.

Вместе с братом Аремом Данила принимает участие в кадровом проекте «Молодой гвардии» «ПолитЗавод». Это образовательная платформа для амбициозных молодых людей, активистов и будущих менеджеров. Программа предполагает не только обучение, но и практическую работу с наставниками, опытными политиками и общественными лидерами. «День с главой» позволяет оценить многогранность и сложность задач, которые ежедневно приходится решать городскому руководству, и определить, какие сферы наиболее интересны будущему управленцу.