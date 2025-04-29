Молодогвардейцы провели рабочий день с главой Лобни
Однодневная стажировка в администрации города стала для ребят отличной возможностью ближе познакомиться с тем, как работает команда главы муниципалитета Анны Кротовой, узнать, какие задачи решаются в первую очередь, и даже предложить свои идеи по развитию округа. Рабочий день начался с общегородского совещания.
Участникам «Молодой гвардии» пришлось осмыслить огромный объем информации: благоустройство, здравоохранение, обсуждение планов на предстоящие праздники. Разобраться во всех вопросах без подготовки сложно, но отступать молодые люди не привыкли, тем более, что результаты этой работы невозможно не заметить.
«Я считаю, что благодаря нашей главе города в Лобне произошло очень много изменений в лучшую сторону. Появилось много разных интересных пространств, изменился парк. Это, безусловно, очень радует меня как жителя города. Мне приятно видеть, что во главе стоит такой человек, как Анна Владимировна», — поделился студент РГГУ Данила Сафонов.
Вместе с братом Аремом Данила принимает участие в кадровом проекте «Молодой гвардии» «ПолитЗавод». Это образовательная платформа для амбициозных молодых людей, активистов и будущих менеджеров. Программа предполагает не только обучение, но и практическую работу с наставниками, опытными политиками и общественными лидерами. «День с главой» позволяет оценить многогранность и сложность задач, которые ежедневно приходится решать городскому руководству, и определить, какие сферы наиболее интересны будущему управленцу.
«Были очень интересные и содержательные доклады во всех сферах жизни города. Особенно мне понравился доклад, касающийся благоустройства, где были представлены конкретные цифры, конкретные мероприятия. Я считаю, всем жителям города нужно знать о том, куда мы движемся, как мы развиваемся», — рассказал студент РАНХиГС Артем Сафонов.
Сразу после общегородского совещания ребята вместе с Анной Кротовой и ее заместителями отправились в инженерно-технический лицей «Авиатика», который стал главной площадкой проведения международной исторической акции «Диктант Победы». Создавать условия для воспитания патриотизма — еще одна немаловажная задача власти, в тонкости которой вникали стажеры.
Военные годы, которым был посвящен «Диктант Победы», очень хорошо помнит Фаина Воронкова, которую глава Лобни вместе с волонтерами приехали поздравить с 95-летним юбилеем.
Закончился насыщенный событиями день с главой округа экскурсией по зданию администрации, где, вполне возможно, совсем скоро предстоит работать молодым людям, готовым взять на себя ответственность за развитие родного города.