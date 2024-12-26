Молодогвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Новым годом

В городском округе Воскресенск проходит акция «Единой России» «С Новым годом, ветеран!». Представители партии и молодогвардейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Андрея Волоха с наступающим праздником.

В 1944 году Андрей Волох поступил в Зенитное училище. Затем в Коломне он окончил курсы оружейного мастера. После армии Андрей Волох устроился на химкомбинат аппаратчиком. За свою жизнь он трудился монтажником в строительной фирме, старшим воспитателем общежития, директором оздоровительного лагеря «Химик».

По словам руководителя Воскресенского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Анастасии Парахиной, накануне Нового года активисты поздравляют и детей, и ветеранов.

«Андрея Волоха представители „Единой России“ навещают регулярно. Это тот человек, на которого хочется равняться», — добавила она.