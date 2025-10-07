Молодогвардейцы поздравили учителей в Истре с профессиональным праздником

Активисты «Молодой гвардии» уделили внимание каждому преподавателю.

«Действительно приятно. Так как я в прошлом педагог-организатор, работала с детьми в плане подготовки концертных программ. Всегда была за кулисами. Для меня День учителя — рабочая история. А вот сегодня настоящий праздник получился. Спасибо вам огромное», — рассказала советник директора по воспитательной работе МОУ «Лицей города Истра» Валерия Степанова.

Таким же образом поздравили и педагогов из других школ Истринского округа. В текущем году в этих учебных учреждениях провели капитальный ремонт. Обновляли здание как внутри, так и снаружи. Так что педагогов поздравили уже в новых и современных классах.