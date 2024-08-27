Молодогвардейцы поучаствовали в проверке школ в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В Лосино-Петровском округе провели приемку образовательных учреждений к 1 сентября. В ней поучаствовали в том числе активисты «Молодой гвардии».

Проверить готовность школ и детских садов к предстоящему учебному году отправились активисты «Молодой гвардии», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского округа Вячеслав Градин, а также муниципальные депутаты Ольга Набережнева и Надежда Ершова.

Комиссия посетила школу № 2 имени Дагаева. Она осмотрела спортзал, оценила наличие инвентаря для занятий, проверила состояние кабинетов и туалетов. Также активисты побывали в школьной библиотеке и музее. Работы в последнем еще идут, сюда закупают необходимое оборудование.

Особое внимание инспекторы уделили системе «Безопасный регион» и кабинету физики, который реализуется в рамках федерального проекта «Точка роста».

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