Молодогвардейцы помогли приюту для бездомных животных в Красногорске

Благотворительную акцию организовали активисты «Молодой гвардии» в Красногорске. Они передали корм в местный приют «Лохматый ангел», а также собрали средства для нужд животных.

Мероприятие прошло в рамках акции «Дари добро». Молодогвардейцы давно помогают животным приюта «Лохматый ангел». В нем проживают 54 собаки.

«Сегодня с однопартийцами совместно с 10-м школьным отделением мы передали партию корма нашим друзьям. Максимальная вместимость приюта — 70 собачек. Наши молодогвардейцы приходят и выгуливают собачек, помогают им по вольерам, то есть оказывают всестороннюю посильную помощь», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.

Участие в акции приняли сотрудники и воспитанники школы № 10. Они пожертвовали средства на корм для питомцев.

Помочь приюту может каждый желающий. Для этого можно приобрести корм, отремонтировать вольеры или просто уделить время бездомным животным.