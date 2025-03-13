Молодогвардейцы Ленинского округа помогли пострадавшим от атаки БПЛА жителям

Активисты «Молодой гвардии» организовали дежурство в мобильных пунктах. Они оказывали помощь жителям, которые пострадали во время массированной атаки БПЛА.

«Сегодняшние события — это трагедия, которая затронула жизни многих жителей Подмосковья. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. С первых минут после происшествия активисты „Молодой Гвардии“ Ленинского городского округа находятся на местах, помогают жителям, раздают горячий чай, сухпайки и поддерживают тех, кто оказался в сложной ситуации. Мы благодарны экстренным службам за их оперативную работу и делаем все возможное, чтобы помочь людям пережить этот непростой момент», — сказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Молодогвардейцы предлагали всем нуждающимся горячий чай и кофе, а также сухие продуктовые наборы.

В пункте временного размещения в деревне Сапроново в Западном квартале у дома № 5 дополнительно дежурили 10 волонтеров «Молодой гвардии». Они помогали работникам пункта и пострадавшим.

В настоящее время в жилых домах, поврежденных от атаки БПЛА, продолжаются восстановительные работы, организованные администрацией муниципалитета совместно с застройщиками и управляющими компаниями.