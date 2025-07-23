Молодогвардейцы Котельников помогли приюту для собак в Некрасовке

Местное отделение «Молодой гвардии» уже несколько лет сотрудничает с первым сектором приюта для бездомных животных в Некрасовке. Добровольцы регулярно заботятся о питомцах учреждения.

Активисты провели время с четвероногими друзьями. Они гуляли с ними в березовой роще, играли на площадке, подарив собакам внимание и любовь, которых так не хватает животным в приюте.

«Эмоции от общения невозможно передать — эти умные глаза и искренняя радость просто покоряют. Уже скучаем по нашим хвостатым друзьям!» — рассказали волонтеры.

Молодогвардейцы городского округа планируют и дальше помогать приюту, привлекая к этой деятельность все больше новых волонтеров. Такие визиты помогают социализировать животных и повышают их шансы найти любящих хозяев.

Напомним, большой фестиваль, приуроченный к пятилетию движения «Волонтеры Подмосковья», прошел в июле в Красногорске. Более трех тысяч человек из разных городов области собрались вместе, чтобы пообщаться, поделиться опытом и провести день с пользой. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил участников волонтерского движения с праздником и поблагодарил за труд.