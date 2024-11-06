Молодогвардейцы из Лосино-Петровского провели уборку в городском парке

Активисты «Молодой гвардии единой России» убрали территорию парка и подготовили общественное пространство к празднованию Дня народного единства. Они также провели флешмоб и раздали ленточки с цветами триколора.

Молодогвардейцы внесли свой вклад в подготовку проведения праздничного мероприятия. Они не только прибрали дорожки парка, где было запланировано проведение программы, но и участвовали в организации пространства.

Активисты провели флешмоб и раздали ленты триколора. На празднике устроили мастер-классы, в которых молодогвардейцы приняли участие. Так они продемонстрировали активную жизненную позицию.

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