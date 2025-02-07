Молодогвардейцы из Лосино-Петровского приняли участие во всероссийском научном форуме

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Лосино-Петровского стали участниками I Всероссийского молодежного научно-практического форума «Банкротство и антикризисное управление: новые тенденции и вызовы». Он проходит на площадке Российского государственного гуманитарного университета в Москве.

Молодогвардейцы в течение двух дней помогали организовывать мероприятие так, чтобы создать все условия для молодых ученых, юристов и представителей власти, собравшихся на площадке.

В первый день форума ученые и эксперты проводили мастер-классы на тему антикризисного управления и банкротства. Во второй, заключительный день, организовали круглый стол с участием студентов и магистрантов. На встрече обсудили меры предупреждения банкротства, методы антикризисного управления в 2025 году, тему фиктивного и преднамеренного банкротства, а также трансграничной несостоятельности в России.