Молодогвардейцы из Лобни приняли участие в поисковых работах под Ржевом

Подмосковное отделение «Молодой гвардии Единой России» организовало в Ржевском районе Тверской области патриотическую смену «СВОи люди». К поисковым работам, мастер-классам, лекциям и другим активностям, которые прошли с 6 по 10 августа, присоединилась и делегация из Лобни.

Всего участниками смены стали свыше 200 молодогвардейцев из разных муниципалитетов Московской области.

Собравшиеся проводили поисковые работы на местах сражений Ржевский битвы, фиксировали находки и передавали артефакты в музей. Помимо этого, молодогвардейцы слушали лекции по молодежной политике, посещали мастер-классы по проектной деятельности, управлению командами и продвижению инициатив. Для ребят также организовали занятия по тактической медицине и основам начальной военной подготовки.

Как отметила руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Диана Алумянц, во время патриотической смены готовили не просто активистов, а формировали команду, способную защищать интересы страны, работать в новых и приграничных регионах, реализовывать масштабные проекты.