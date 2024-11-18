Молодогвардейцы в Ленинском округе отметили 19-летие организации

В Ленинском округе прошли мероприятия, приуроченные к 19-летию «Молодой гвардии единой России». Активисты подвели итоги года и получили благодарности за свой вклад в развитие молодежной политики.

На торжественном событии отметили более 20 активистов. Глава округа Станислав Каторов выразил благодарность участникам за их помощь в организации городских мероприятий и поддержку жителей.

«Вы показываете пример молодого лидерства и строите светлое будущее для нашего округа», — подчеркнул глава.

В местном отделении движения сейчас около 50 человек. Они активно помогают военнослужащим, плетут сети, делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь. Кроме того, за год молодогвардейцы передали продуктовые наборы более чем 30 семьям, а также приняли участие в Дне флага, Дне добровольца и других праздниках.

Ежемесячно они проводят около 20 мероприятий: уроки цифровой грамотности, поездки в детские сады, помощь приютам для животных. Как отметил Александр Митряйкин, секретарь местного отделения партии, участники «Молодой Гвардии» воспитывают патриотизм и заботу о будущем.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».