Молодогвардейцы из Котельников помогли приюту для собак

Активисты «Молодой Гвардии» из Котельников 3 февраля посетили приют для бездомных собак в Некрасовке. Они привезли для животных запасы сухого и влажного корма, собранные при поддержке местных жителей.

Несмотря на крепкие морозы, которые осложняли прогулку, волонтеры не отменили визит. Их решимость была вознаграждена: прогулка с питомцами по заснеженной березовой роще подарила всем участникам массу ярких эмоций.

В холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания тепла, а значит — и больше питания. Молодогвардейцы приехали не с пустыми руками, благодаря помощи неравнодушных жителей округа.

Приют всегда рад поддержке: будь то корм, теплые подстилки или просто внимание для его обитателей. Как отмечают волонтеры, глаза собак, ждущих гостей у вольеров, говорят о том, что им нужны не только еда и кров, но и человеческая забота.