Молодогвардейцы из Химок приняли участие в поисковых работах под Ржевом

Активисты «Молодой гвардии Единой России» из Химок стали участниками смены патриотического лагеря «СВОиЛюди», который расположен в Ржевском районе Тверской области. Ребята искали следы героев, учились спасать жизни и осваивали навыки управления.

Участники смены вели поисковые работы на полях сражений, обучались основам тактической медицины и начальной военной подготовки. Для молодогвардейцев также проводили различные лекции и мастер-классы.

«Это возможность глубже узнать историю своей страны, научиться быть лидерами, работать в команде, принимать решения и брать на себя ответственность. Именно такие ребята и будут строить будущее нашей страны!» — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

В конце смены прошел патриотический флешмоб. В знак глубокого уважения к подвигу предков участники развернули большую георгиевскую ленту вокруг Ржевского мемориала — символа скорби и вечной памяти о погибших солдатах.