Молодогвардейцы из Химок посетили НПО «Энергомаш»

Активисты партии «Единая Россия» из Химок посетили научно-производственное объединение «Энергомаш» — одно из ведущих предприятий российской космической отрасли. Молодогвардейцы познакомились с инновационными технологиями, изучили историю завода и его значимый вклад в развитие космоса.

Важность таких мероприятий заключается в том, что есть возможность увидеть работу производства своими глазами.

«Было очень интересно узнать о предприятии, которое вносит огромный вклад в развитие космонавтики», — отметила активистка «Молодой Гвардии» Ярослава Смирнова.

Особый аспект был сделан на возможностях для молодых специалистов, карьерном росте и текущим инновационным проектам «Энергомаша».

«Подобные мероприятия важны для профориентации молодежи и повышения интереса к инженерным специальностям. Важно, чтобы ребята знали о возможностях, которые предоставляет наш город, и видели перспективы для самореализации в данной отрасли», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Общение с работниками предприятия стало отличным опытом для химкинских молодогвардейцев, расширившим их знания и вдохновившим на новые достижения.