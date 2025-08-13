Молодогвардейцы из Фрязина поздравили ветерана с Днем Военно-воздушных сил

В День Военно-воздушных сил активисты «Молодой гвардии» и члены партии «Единая Россия» из Фрязина навестили ветерана Великой Отечественной войны Александра Тимофеева. Гости вручили почетному жителю города подарки и продукты.

Александр Тимофеев радушно встретил молодогвардейцев. За чашкой чая участник Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о службе и рассказал о своей жизни сегодня.

Уроженец Павловского Посада Александр Тимофеев служил механиком в штурмовой авиации, участвовал в легендарной операции «Багратион», освобождал советскую землю и страны Европы от фашистских захватчиков. Его наградили медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», а также орденом Отечественной войны II степени.

Такие встречи с ветеранами — это важная часть живой связи поколений, они помогают молодежи узнать об истории и войне из первых уст, позволяют осознать ценность мирной жизни.

Отметим, что День Военно-воздушных сил имеет особое значение для всех, кто связал свою жизнь с авиацией. История праздника началась в 1912 году, когда 12 августа вопросы воздухоплавания передали в ведение специального подразделения Генерального штаба.