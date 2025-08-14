Молодогвардейцы из Домодедова побывали в патриотическом лагере

Смена патриотического лагеря «СВОи люди» прошла в Ржевском округе. В ней приняли участие активисты из Домодедова.

Смена была посвящена истории Великой Отечественной войны. Ее организовали для представителей «Молодой гвардии Единой России» Московской области.

Активисты побывали на военно-исторических раскопках и реконструкциях боев. Их обучали навыкам тактической медицины и военной подготовки.

Кроме того, для ребят организовали тематические лекции и мастер-классы от экспертов в сфере молодежной политики. Они смогли обменяться опытом, наблюдениями и идеями с активистами «Молодой гвардии» из других регионов России.

«Этот лагерь стал не только источником знаний о прошлом, но и живой связью поколений, основой настоящего патриотизма», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Домодедово.