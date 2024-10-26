Молодогвардейцы из Балашихи поучаствовали во всероссийском турнире по самбо

«Единая Россия», «Молодая гвардия» и Всероссийская федерация самбо организовали в Москве соревнования среди спортсменов до 24 лет. Мероприятие собрало 28 участников, включая чемпионов Европы и мира, а также множество болельщиков.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Молодежь XXI века». В организации турнира приняли участие активисты «Молодой гвардии» Балашихи. Руководитель молодогвардейцев Алексей Егоров отметил важность подобных мероприятий для подрастающего поколения.

«Наша главная цель — поддерживать активную и спортивную молодежь. Мы рады быть частью организации этого турнира, ведь спорт не только укрепляет тело, но и формирует характер. Это мероприятие дает спортсменам возможность проявить себя и показать, на что они способны», — сказал Алексей Егоров.

Соревнования войдут в календарь отборочных турниров для спортсменов всероссийской федерации самбо. Мероприятие стало не только спортивным событием, но и площадкой для укрепления дружбы среди молодых спортсменов.

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