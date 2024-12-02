Молодогвардейцы из Балашихи передали семье участника СВО гуманитарный груз

Жена бойца специальной военной операции обратилась в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» с просьбой о помощи. Ребята из «Молодой Гвардии» откликнулись на призыв, собрали и передали семье военнослужащего гуманитарный груз.

«В это непростое время важно проявлять заботу и поддержку тем, кто нуждается в помощи. Пока наши защитники на передовой, мы должны обеспечить надежный тыл их семьям», — подчеркнул руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Алексей Егоров.

В составе посылки, которую собрали и отправили ребята: продукты питания, бытовая химия, предметы и вещи первой необходимости.

Напомним, что в городском округе Балашиха открыты три постоянных пункта сбора гумпомощи. Все желающие могут отнести продукты питания, средства гигиены, медикаменты и другое в Общественную палату на проспекте Ленина, дом № 7/1, в местные отделения партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7 и на улице Октябрьской, дом № 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».