Молодогвардейцы из Балашихи оказали помощь с переездом семье участника СВО

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

В общественную приемную партии «Единая Россия» обратилась жительница городского округа Балашиха с просьбой о помощи в переезде. Ее муж — мобилизованный участник специальной военной операции, из-за службы он не смог помочь семье.

Молодогвардейцы Балашихи откликнулись на просьбу женщины и оказали необходимую помощь. Они помогли жене военнослужащего с погрузкой и перевозкой вещей. Мероприятие прошло в рамках акции «Доброе дело».

Волонтеры отметили, что всегда готовы поддержать семьи героев. Важно, чтобы они чувствовали заботу и поддержку.

Напомним, что акция «Доброе дело» существует уже почти два года и объединяет огромное количество неравнодушных людей, которые вместе делают много по-настоящему важных вещей. Молодогвардейцы Балашихи активно участвуют в различных социальных проектах, направленных на помощь нуждающимся и укрепление патриотического духа среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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