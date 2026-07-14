Молодогвардейцы Богородского округа приняли участие в донорской акции

Активисты «Молодой гвардии» из Богородского округа внесли свой вклад в важное и по-настоящему спасительное дело. 13 июля они посетили Московский областной центр крови и приняли участие в донации.

Для ребят участие в акции стало осознанным шагом: они понимают, что за каждым литром донорской крови — шанс на выздоровление, надежда для пациентов и их семей.

От Богородского округа в акции приняли участие пять молодогвардейцев. Примечательно, что для большинства из них это уже не первый опыт донорства — ребята регулярно присоединяются к подобным инициативам и воспринимают помощь людям как часть своей гражданской позиции. При этом один из добровольцев сдавал кровь впервые: для него это стало особенным и волнительным событием, но он уверенно сделал этот важный шаг.

Такие акции — яркий пример того, что забота о людях — не просто слова, а ежедневная, порой непростая, но очень нужная работа.