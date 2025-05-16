Молодогвардейцы Балашихи отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе поступил запрос от представителей 88-й разведывательно-штурмовой бригады «Эспаньола» о помощи в сборе гуманитарного груза для военнослужащих. На просьбу откликнулись активисты «Молодой гвардии» в рамках акции «Доброе дело», оперативно организовав сбор и подготовку посылок.

Груз включает продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, которые помогут военнослужащим в зоне СВО справляться с повседневными задачами. Благодаря слаженной работе активистов помощь вскоре будет доставлена на передовую.

Желающие поддержать защитников Родины могут обратиться в Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Балашихе. Подробности о работе центра доступны по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.