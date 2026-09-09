Молодого пациента с обширным инфарктом миокарда спасли в больнице в Домодедове

Врачи кардиологического отделения Домодедовской больницы провели экстренное стентирование 30-летнему пациенту, который поступил в медучреждение с сильными болями за грудиной. Электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда.

По экстренным показаниям пациенту сделали коронарографию. Исследование выявило поражение двух сосудов и критическое сужение одной из коронарных артерий. Кардиохирурги установили стент и восстановили кровоток, что позволило предотвратить тяжелые последствия инфаркта.

«Сейчас мы все чаще сталкиваемся со случаями сосудистых катастроф в молодом возрасте. К этому приводят курение, хронический стресс, сидячий образ жизни и лишний вес. Болезнь легче профилактировать, чем лечить», — подчеркнул кардиолог Никита Бараковский

Медики напоминают о важности профилактических обследований. Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и принять меры до развития серьезных осложнений.