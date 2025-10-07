Молодого мужчину с раной сердца спасли в Домодедовской больнице

25-летнего пациента привезли в больницу в тяжелом состоянии. Бригада хирургического отделения № 2 успешно провела операцию, и теперь жизни мужчины ничего не угрожает.

Хирург Маллу Юсупов рассказал, что пациента с раной в области сердца экстренно доставили в операционную прямо из приемного отделения. Состояние мужчины было тяжелым: отдышка, болевой синдром, слабость, головокружение. Ситуация осложнялась обширным кровотечением.

«Когда мы вскрыли грудную клетку, поступало большое количество крови, и мы поняли, что гемотампонада уже напряженная, мало времени», — добавил Маллу Юсупов.

Спасенный Темирлан Карабеков уже в реанимации выразил благодарность хирургам Маллу Юсупову, Дмитрию Гребенкину и всей команде.

«Случай редкий для нас, скорее эксклюзивный. Это тяжелая травма, порой не совместимая с жизнью. К счастью, хорошо сработали все службы», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Михаил Шарнов.