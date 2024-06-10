Молодого бурого медведя заметили и сняли на видео в Дмитровском округе

Жительница Дмитровского городского округа заметила и сняла на видео молодого бурого медведя, который гулял в лесу у деревни Жестылево. В Минэкологии Подмосковья отметили, что это ценное наблюдение для мониторинга краснокнижных животных.

«Ареалом обитания медведей в нашем регионе является территория, граничащая с Тверской и Смоленской областями, включая Государственный комплекс „Завидово“. Поэтому любое свидетельство о нахождении зверя в других местах для нас чрезвычайно важно», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он рассказал, что медвежонок на видео выглядит здоровым и находится уже в том возрасте, когда может обходиться без матери. Беспокоиться о его судьбе нет причин.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и находится под угрозой исчезновения в регионе. На сегодняшний день численность популяции этих хищников во всей Московской области оценивается в 10-15 особей.

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