Молодежный волейбольный турнир пройдет 28 июля в Лобненском лесопарке

«Молодая Гвардия Единой России» организует турнир по волейболу для молодежных команд. Состязания пройдут на спортплощадке Лобненского лесопарка 28 июля.

Участниками соревнований могут стать смешанные команды, куда входят юноши и девушки старше 14 лет. Начало турнира 28 июля в 10:00. Зарегистрироваться можно здесь.

Организуют спортивное событие — представители «Молодой Гвардии» Лобни. Ребята принимают активное участие в жизни города: собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, устраивают концерты и конкурсы для горожан, организуют спортивные мероприятия.

К примеру, молодогвардейцы Александр Коржуев, Дмитрий Думбрава и Ольга Вовченко и целый отряд ребят из Московской области отправились с гуманитарной миссией Мариуполь. Ребята проведут там две недели. Они развезут продукты и медикаменты жителям, проведут развлекательные мероприятия и познавательные уроки для детей Мариуполя, а также начнут подготовку к мероприятиям ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе.

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