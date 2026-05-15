Молодежный военно-патриотический фестиваль прошел в Богородском округе

Фестиваль «Победа в наших сердцах» состоялся в Ногинске в пятый раз. В центре «Про молодежь» собрались представители молодежи и старшего поколения, члены поисковых движений, волонтеры и просто неравнодушные жители Богородского округа.

Гости и участники мероприятия могли присоединиться к мастер-классу по изготовлению брелоков. Для посетителей подготовили разнообразную и насыщенную программу. Со сцены звучали военные песни. Все желающие научились танцевать «Майский вальс». Также была организована фотозона и выставка, посвященные годам Великой Отечественной войны.

Начальник управления молодежной политики и добровольческой деятельности Максим Зотов поприветствовал гостей и участников фестиваля. По словам организаторов, главная задача мероприятия — это передача из поколения в поколение памяти о Великой Победе.

В качестве особого сюрприза был представлен пластический спектакль молодежного социального театра «МыМъ», посвященный Ногинску в годы Великой Отечественной войны.