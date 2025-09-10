Молодежный турнир по боксу прошел в Солнечногорске

Федерация бокса Солнечногорска организовала турнир по силе удара на стадионе «Металлург». В мероприятии участвовало более 60 спортсменов в возрастных категориях: от 10 до 14 лет, от 14 до 18 и старше 18 лет.

Мероприятие открыли председатель совета депутатов муниципалитета Марина Веремеенко и депутат округа Вадим Кукушкин. Соревнование включило в себя несколько частей: открытая тренировка по адаптивному боксу для детей из реабилитационного центра «Незабудка», общая для всех желающих, а также бои в рамках основного турнира по боксу.

«Благодаря адаптированному боксу дети, имеющие особенности развития, учатся преодолевать преграды. Этот вид активности выходит за рамки простой физической подготовки, выступая как эффективное средство для реабилитационных целей и социальной адаптации. Видеть улыбки на лицах участников, чувствовать их энергию — это бесценно», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

После адаптивной тренировки каждый участник получил памятные призы, подарки, воздушные шары и почетные награды — грамоты и медали. А победителей турнира по силе удара отметили особо — вручили боксерские перчатки, медали и грамоты.