Молодежный центр запустит летнюю киносмену в Раменском

Раменский молодежный центр пригласил молодых талантов и любителей кино на летнюю смену «Кино-интенсив», которая пройдет с 21 по 25 июля. Участников погрузят в мир кинематографа. Они получат новые знания и навыки.

Программа смены будет включать изучение основ съемки и монтажа, развитие актерского мастерства и режиссуры, просмотр и анализ киноработ, а также создание собственных проектов в команде.

Помимо творческих занятий, организаторы обещают командные игры и просто веселое времяпрепровождение.

Участие в «Кино-интенсиве» абсолютно бесплатное. Всех желающих будут ждать по адресу: город Раменское, улица Зои Космодемьянской, дом № 16, отдел досуговой деятельности «Будущее».

Проект «Театральный интенсив», в рамках которого организовали смену, создали при поддержке «Росмолодежи» в рамках грантовой программы.